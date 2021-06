Jogador do FC Porto parte troféu de campeão de basquetebol

Garrett Nevels, base do FC Porto, partiu o troféu de campeão nacional de basquetebol, segundo a RTP.

De acordo com o narração da equipa de reportagem da RTP, o norte-americano pegou na taça e atirou-a ao chão, danificando o troféu, no fim do jogo que consagrou o Sporting como campeão nacional.

Instantes antes, o treinador Moncho López já se tinha mostrado insatisfeito com a arbitragem. O Sporting venceu o jogo e o título com um lançamento livre de Micah Downs no último segundo da partida.

A organização levou o troféu para o interior do Pavilhão João Rocha e terá tentado resolver o problema, dentro do possível.

O Sporting bateu o FC Porto, no Pavilhão João Rocha, por 86-85 e sagrou-se campeão nacional de basquetebol na "negra", 39 anos depois do último troféu.