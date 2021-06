Treinadores passam a cumprir um jogo de castigo após cinco amarelos

Os treinadores também vão passar a cumprir um jogo de suspensão assim que completarem uma série de cinco cartões amarelos, anunciou a Liga de Clubes depois da assembleia-geral realizada esta quarta-feira.

"Os treinadores passam a ser equiparados aos jogadores no que diz respeito às sanções disciplinares com cartões, ou seja, ao completar uma série de cinco amarelos, o treinador cumprirá um jogo de suspensão. Ficou também definido que um técnico que seja expulso num jogo cumprirá, de imediato, um jogo de suspensão", pode ler-se na nota oficial do organismo.



Antes, os treinadores que fossem expulsos podiam não ser castigados com jogo de suspensão e apenas uma multa, situação que foi agora alterada.

Ficou também aprovado que os clubes poderão continuar a fazer cinco substituições na próxima época e há um novo "play-off" de manutenção e subida para a Liga 3 e II Liga. Nos mesmos moldes da eliminatória desta época entre Arouca e Rio Ave, o terceiro classificado da nova Liga 3 vai medir forças com o antepenúltimo da II Liga.

Tal como já era sabido desde a manhã, o Boavista viu negada a sua proposta de prolongar por mais uma temporada a dívida que tem para com a Liga Portugal, que suportou os custos a título de empréstimo a instalação do novo relvado do Estádio do Bessa, e que deve agora ser liquidada até final do mês de junho de 2021.