Presidente do Estoril. Regresso do público “é uma boa notícia para quem gosta do desporto”

Alexandre Faria, presidente do Estoril Praia, diz que o regresso do público aos estádios na próxima época é “uma boa notícia”, principalmente para “os sócios, os adeptos e para quem gosta do desporto em geral”. Esta decisão resulta da “evolução da pandemia” e dá esperança aos clubes.

Em entrevista à Renascença, o dirigente do clube que venceu a II Liga diz que a notícia "dá alguma esperança para que este importante setor recomece a voltar a alguma normalidade” e explica que esta decisão permite “outro tipo de planeamento e estruturação” da próxima temporada, não só no futebol profissional, como em todas as modalidades.

Ainda que seja uma “boa notícia”, pela possibilidade da “receita extra”, Alexandre Faria prefere realçar a “possibilidade de voltarmos a ter os adeptos connosco”.

“A ausência deles tem um impacto francamente maior do que apenas a questão financeira”, admite, em declarações a Bola Branca.

O Estoril Praia foi campeão da II Liga e está de regresso ao principal escalão do futebol português.

Relativamente ao planeamento da próxima temporada, o presidente do Estoril explica que é ainda “prematuro para ter ideias concretas”, mas traça que o objetivo passa por criar “um projeto que seja sustentável por muitos anos”.

“Acredito que, de facto, vamos conseguir construir um Estoril Praia de primeira durante muitos e bons anos”, conclui.