Presidente do Boavista garante que "pressupostos financeiros vão ser obviamente cumpridos"

Vítor Murta, presidente do Boavista, garante que o clube axadrezado não vai ser despromovido por incumprimento financeiro e explica que o clube vai "obviamente cumprir" com as suas obrigações.

"Em relação ao relvado, a dívida será paga até dia 30. O dinheiro vai ser entregue e a dívida ficará saldada. A única coisa que tentámos fazer foi o que muitas empresas fazem: renegociar a dívida. Não foi possivel, vamos pagar. Está a criar-se uma caso onde ele não existe. Não há problema algum, zero. Esta questão será resolvida, a dúvida será paga, como já foram tantas outras", disse, em declarações à imprensa na Assembleia-Geral da Liga.

O dirigente do clube axadrezado diz ainda que "obviamente o Boavista vai cumprir os pressupostos financeiros, os nossos adeptos podem estar tranquilos, isto não é um problema". O maior foco da direção do Boavista é "preparar a equipa para a próxima época, para não passarmos pelos sobressaltos desta temporada".