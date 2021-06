Milhares de pais exigem ver os jogos dos filhos

Os familiares dos jovens atletas, que têm andado de escadote às costas para se empoleirar nos muros e assim ver os filhos jogar, encontram sinais de esperança na decisão da câmara de Vila Nova de Gaia. A autarquia emitiu uma nota em que anuncia que, “tendo em conta a situação pandémica, e de acordo com as linhas orientadoras da Direção-Geral da Saúde, autoriza a permanência de espetadores (familiares dos atletas) nos jogos de formação desportiva”.

É justamente para ver os filhos jogar que milhares de familiares de atletas têm invadido terrenos privados, subido a contentores do lixo, ou trepado a muros, para ver do lado de fora o que lhes é vedado ver no interior dos recintos desportivos. A necessidade aguça o engenho, como diz o povo, mas Vânia Pereira não quer que a exceção se transforme regra.

“É incrível a capacidade que temos de adaptação. O meu maior medo é que isto demore tanto tempo que aquilo que é adaptado se torne normal. Para mim começa a ser um hábito andar de escadote no carro para ver o meu filho jogar. Não, não podemos fazer disto uma regra”, assinala, inconformada.

O grupo criado na internet por Vânia Pereira há apenas três dias já congrega mais de seis mil membros. A fundadora do grupo destaca o caráter pacífico da iniciativa, apesar da revolta de muitos pais por não poderem ver os filhos jogar. Estão agora na expetativa de que o Governo generalize a todo o país a decisão anunciada pela Câmara Muncipal de Gaia de permitir a acesso de espetadores aos recintos com jogos de formação desportiva.