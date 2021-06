Liga de Clubes congratula-se com regresso do público. "Só peca por tardia"

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, saúda o regresso do público aos estádios na próxima época, confirmado pelo primeiro-ministro António Costa.

Após a assembleia-geral da Liga realizada nesta quarta-feira, Proença mantém opinião que futebol foi tratado de forma discriminatória.

"Venho congratular-me com esta decisão que só peca por tardia. Este é o resultado de um trabalho de vários meses, em que não percebemos a forma discriminatória como o futebol profissional foi tratado. Felizmente, presidentes, sociedades desportivas, Liga e Federação conseguiram finalmente que conseguíssemos autorização para que pudéssemos ter adeptos", diz.

Proença destaca ainda a presença de público na final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, como mais um motivo para o regresso dos adeptos.

"Depois do que assistimos no passado fim de semana [final da Liga dos Campeões no Dragão], é incompreensível que não tenhamos tido mais cedo adeptos nos estádios. Vamos fazê-lo de acordo com as orientações da DGS. Temos a esperança de conseguir que a percentagem de pública seja quase na plenitude. Estamos preparados para responder a essas necessidades", termina.