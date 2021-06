Assembleia de protesto contra o Governo na Liga de clubes

Os clubes dos campeonatos profissionais estão reunidos, esta quarta-feira, na sede da Liga, no Porto, para acertarem os termos de uma carta de protesto a enviar ao Governo, sobre a o tratamento que consideram injustificável ao futebol.

O documento será aprovado na assembleia geral extraordinária da Liga de Clubes. Com despesas fixas e perdas significativas nas receitas em tempo de pandemia, os clubes consideram que o futebol profissional tem sido objeto de discriminação pelo Governo.

Reclamam medidas concretas e imediatas destinadas a compensar os prejuízos resultantes do que dizem ser “um tratamento injustificável” por parte do executivo, nomeadamente, o regresso do público aos estádios.

A reunião da assembleia geral da liga acontece uma semana depois do almoço que juntou na Mealhada os presidentes dos 18 emblemas da I Liga. Nesse encontro, os presidentes da Liga, Pedro Proença, e da Federação, Fernando Gomes, foram alvo de críticas, por não terem conseguido alterar a alegada indiferença com que o Governo olha para a indústria do futebol.