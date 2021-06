Yuri Ribeiro deixa o Nottingham Forest

Yuri Ribeiro é um jogador livre no mercado de transferências, depois de o Nottingham Forest confirmar que não vai renovar o contrato do lateral-esquerdo português. Transferido do Benfica para o clube inglês, Yuri Ribeiro cumpriu duas épocas no Championship, ao serviço do Forest, com 57 jogos realizados e um golo marcado. Esta temporada fez 26 partidas.



O jogador, de 24 anos, fez grande parte da formação no Benfica e em 2018/19 foi utilizado em sete jogos, depois de um empréstimo bem sucedido ao Rio Ave.

O Nottingham Forest terminou o Championship, a segunda divisão do futebol inglês, no 17.º lugar, longe da luta pela subida e suficientemente afastado da agonia da luta pela permanência.

O clube anuncia, ainda, a devolução de Krovinovic ao Benfica. O médio croata chegou a Nottingham no mercado de inverno, depois de um primeiro período de empréstimo ao West Bromwich Albion. Krovinovic tem contrato com os encarnados, mas não entra nos planos de Jorge Jesus.

Além de Yuri Ribeiro, o clube confirma que não renova os contratos de Sammy Ameobi e de Samba Sow, igualmente livres no mercado. O histórico Michael Dawson e o ponta de lança Glenn Murray também terminam contrato e vão retirar-se do futebol.