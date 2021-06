De Bruyne deve falhar primeiro jogo do Euro 2020

Kevin de Bruyne dificilmente recuperará a tempo da estreia da seleção da Bélgica no Euro 2020, contra a Rússia.

"Vai estar disponível para disputar o torneio, mas ainda não sabemos quando. É improvável que esteja disponível no primeiro jogo. Mas, as notícias são boas, em princípio não será operado e tudo deve ficar bem", confirmou Roberto Martínez, o selecionador belga.

O médio do Manchester City foi substituído durante a final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, com o Chelsea, com duas fraturas faciais, depois de um choque com Rudiger.

A Bélgica, número 1 do "ranking" mundial FIFA, joga no grupo do Euro 2020 com a Rússia, Dinamarca e Finlândia.