Ancelotti não teve dúvidas em regressar ao Real Madrid

Carlo Ancelotti nem pensou duas vezes em aceitar o convite para regressar ao Real Madrid. O treinador italiano venceu a 10ª Liga dos Campeões da história dos "merengues" e é o sucessor de Zidane, que saiu com queixas em direção à direção.

Na sua apresentação oficial, o técnico promete o mesmo da sua primeira passagem e não se preocupa com as declarações de Zidane.

"Prometo o mesmo, que é jogar bem, ter um futebol intenso, agressivo e organizado. O futebol tem que ser ofensivo e espetacular, porque é o que pede a história do clube. Não sei as relações entre o Zidane e o presidente, quando o Real Madrid me ligou, não tive dúvidas em aceitar", disse.

Sergio Ramos está em final de contrato com o Real Madrid, mas Ancelotti ainda não consegue revelar se o defesa fica ou sai.

"Vamos competir com o melhor plantel possível. Cheguei agora e tenho de falar com o clube sobre o Sergio Ramos. Este regresso aconteceu rapidamente e começamos no sábado a trabalhar, ainda não conversámos sobre a equipa", atira.