Sub-21 motivados para vencer a Espanha e o desgaste, garante Dalot

Não há cansaço que derrube a motivação da seleção sub-21, que se prepara para defrontar a Espanha nas meias-finais do Campeonato da Europa. Diogo Dalot admite que o tempo extra jogado com a Itália, nos "quartos", poderá ter efeitos no jogo com os espanhóis, mas a equipa terá de arranjar forças para os combater.

"A parte física, com menos tempo para recuperar, pode começar a sentir-se, mas depois entra a parte mental", diz o jogador, em conferência de imprensa. Portugal venceu a Itália, por 5-3, e cometeu alguns erros defensivos.

Mas mais do que se concentrar no que correu mal, Dalot destaca a "reação positiva a cada golo sofrido". "O facto de termos sofrido três golos com a Itália não mancha o facto de não termos sofrido golos na fase de grupos", acrescenta.

Frente à Espanha o acerto terá de ser maior. Os campeões em título também estão em boa forma e são uma equipa "pode criar diferentes tipos de problemas". "Temos de estar ao nosso melhor nível para vencer", sublinha o lateral que esta época jogou no Milan, por empréstimo do Manchester United.