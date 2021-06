Sérgio Oliveira: "Jogo com a Hungria mais complicado. Vão jogar com adeptos"

Sérgio Oliveira destaca o facto de a Hungria, adversária de Portugal no Campeonato da Europa 2020, jogar em casa, e com adeptos na bancada, para sustentar a ideia de que será um jogo ainda mais complicado do que já era esperado.

"O jogo mais complicado é o primeiro, com a Hungria. A Hungria vai jogar em casa, com adeptos e isso vai ser uma mais-valia. Temos de nos focar em ganhar o primeiro jogo. Depois pensaremos em ganhar o segundo e o terceiro", com França e Alemanha, diz Sérgio Oliveira.

O médio do FC Porto está pronto para ser opção titular de Fernando Santos, mas salienta que não olha para esta competição como um momento de afirmação. Isso já o fez "há bastante tempo". "Tenho experiência de seleção, jogo num grande clube e a minha responsabilidade é acrescentar à seleção".