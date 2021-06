Rui Jorge não está muito preocupado com "pequenos erros defensivos" dos sub-21

A seleção sub-21 entrará confiante no jogo das meias-finais do Europeu, frente à Espanha, depois de ter eliminado a Itália , nos "quartos", por 5-3, num jogo em que evidenciou algumas falhas defensivos.

Em perspetiva um jogo bem disputado, já que a estatística do lado nacional regista golos em todos os jogos, desde 2016. Será também uma partida com luta intesa pelo controlo da bola. As duas equipas têm um cultura de posse. Apesar de reconhecer que a equipa se sente mais confortável com bola, Rui Jorge sublinha que isso "não é o mais importante". Importante, acrescenta, é saber o que fazer com a bola, no tempo que Portugal a tiver.

A seleção nacional chega ao jogo das meias-finais, depois de ter sido obrigada a disputar um prolongamento com a Itália, e a equipa sente o custo físico desse esforço. No entanto, Rui Jorge garante que os jogadores "estão a recuperar bem e em termos anímicos estão muito bem".

O Portugal-Espanha, a contar para as meias-finais do Europeu sub-21, realiza-se esta quinta-feira, às 17h00.