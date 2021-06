Moutinho treina à parte. Bruno Fernandes já está com a seleção

João Moutinho e Bruno Fernandes foram as novidades na seleção nacional, esta quarta-feira. Depois de dois dias sem treinar, devido a fadiga muscular, o médio do Wolverhampton voltou a aparecer no relvado, ainda que para trabalhar à parte do grupo, com o fisioterapeuta António Gaspar.

Moutinho ainda não está a 100%, ao contrário de Bruno Fernandes que integrou os trabalhos, sem limitações. O médio do Manchester United gozou uma semana de férias, após a final da Liga Europa, e está à disposição de Fernando Santos.