Jardim Zoológico celebra Dia da Criança com semana de atividades

Neste Dia da Criança, o Jardim Zoológico de Lisboa propõe um conjunto de atividades para animar os mais novos, mas a semana de 1 a 8 de junho também contará com iniciativas dedicadas ao Dia do Ambiente e dos Oceanos (8 de junho). Até ao dia 5 de junho será possível participar num peddy-paper pelas diferentes espécies do Zoo, entre as 10h00 e as 18h00.

Para além disso, também há um espaço no Zoológico dedicado a jogos tradicionais, como o “limbo” e a “macaca”, e a exposição “Curiosidades sobre as crias”, na avenida principal do Zoo, destinada ao conhecimento das particularidades sobre os mais novos das diferentes espécies. A 8 de junho, no Dia do Ambiente e dos Oceanos, o Zoo vai disponibilizar uma visita virtual no seu canal de YouTube nos “rios, mares e oceanos do mundo”, para descobrir “pinguins, golfinhos e pelicanos”.