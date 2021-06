História e tradição do vinho de talha na Rota dos Vinhos do Alentejo

“Queremos dar a conhecer os nossos vinhos, mas também as particularidades do nosso território”, alude Francisco Mateus, que além de querer “receber estrangeiros”, manifesta a vontade de “aproximar os portugueses e os alentejanos das nossas próprias tradições.”

Este primeiro workshop centra-se nos sabores da Vidigueira e abre a porta a uma série de encontros planeados pela CVRA para dar a conhecer e explorar todas as oito sub-regiões vitivinícolas do Alentejo.

No evento participam os produtores da Adega Cooperativa da Vidigueira, da Herdade do Rocim, das Gerações da Talha e, também, o professor Arlindo Ruivo, “nome incontornável desta tradição secular, para transmitir os melhores saberes deste vinho ancestral”, lê-se na apresentação enviada à Renascença.

Da história à tradição, passando pelo processo produtivo do vinho de talha, e a prova de diferentes néctares acompanhados dos produtos típicos da região, é a proposta da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) para a manhã do dia feriado.

Um workshop exclusivo de vinho de talha, nesta quinta-feira, dia 3, marca o arranque das atividades presenciais planeadas para este ano, no espaço Rota dos Vinhos do Alentejo, em pleno centro histórico de Évora.

Tudo sobre os vinhos do Alentejo num único espaço

Inaugurado em março de 2020, a Rota dos Vinhos do Alentejo conta com uma zona de experiências sensoriais e uma sala multimédia. Os visitantes são convidados a desenhar o seu próprio percurso constituído por adegas, restaurantes e hotéis, enquadrados no âmbito do enoturismo alentejano.

O espaço dá a conhecer a história da viticultura alentejana, os tipos de solo ou castas mais comuns na região, a tradição ancestral do vinho de Talha, as práticas sustentáveis, e ainda saborear os diferentes néctares aí produzidos.

“Queremos que o nosso espaço de provas, bem no centro da cidade de Évora, seja de todos os produtores e de todos os que queiram saber mais sobre nós”, acrescenta o presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana.

Recorde-se que o Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. Cerca de 30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco destinos principais, nomeadamente o Brasil, Angola, Estados Unidos da América, Polónia e China.

O Alentejo é ainda detentor do “Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo”, iniciativa pioneira, que tem como objetivo melhorar as práticas utilizadas nas vinhas e adegas, produzindo uvas e vinho de qualidade e economicamente viáveis.