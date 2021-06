​Gulbenkian mostra quem são as mulheres artistas portuguesas em exposição

“É frequente sentir que os meus colegas homens são levados mais a sério”, denúncia a artista plástica Ângela Ferreira, uma das 40 artistas cuja obra está patente na nova exposição da Fundação Calouste Gulbenkian. “Tudo o que eu quero” é uma exposição organizada no âmbito do Programa Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Comissariada por Helena Freitas e Bruno Marchand, a mostra reúne duas centenas de obras de 40 mulheres artistas portuguesas.



A exposição traça um diálogo entre a obra das várias mulheres artistas expostas. A começar por um autorretrato de Aurélia de Souza pintado em 1900, a exposição chega ao trabalho das artistas contemporâneas com obras de 2020. Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, Helena Freitas explica que esta “é uma exposição que tenta criar diálogos e que tenta ser uma exposição forte do ponto de vista artístico”.

Além de pintura, a exposição reúne também escultura, desenho, instalação, vídeo, filmes entre outros objetos. Helena Freitas detalha que tentaram apresentar “pequenos núcleos” do trabalho de cada uma das artistas. A ideia diz a curadora é “construir vários sentidos”.

As obras apresentadas provêm de várias coleções e do próprio espólio da fundação. No percurso o visitante encontra nomes incontornáveis da cena artística portuguesa. De Maria Helena Vieira da Silva, a Lourdes Castro, passando por Paula Rego, Ana Vieira, Helena Almeida ou Joana Vasconcelos, cuja obra Candelabro está exposta no átrio central da Gulbenkian.

Presentes estão também nomes como Clara Menéres, Rosa Ramalho, Graça Morais ou Gabriela Albergaria. Mas há muitas mais mulheres. Duas delas são Fernanda Fragateiro e Ângela Ferreira que conversaram sobre esta exposição com a Renascença.