Yangel Herrera pode ser "mais-valia" para o Sporting

Luisinho, defesa português há oito anos no futebol espanhol, considera que Yangel Herrera seria uma "mais-valia" para o Sporting. Os leões estão, de acordo com o jornal "A Bola", interessados em contratar o médio venezuelano do Manchester City, que nas duas últimas épocas jogou no Granada, por empréstimo dos ingleses.

Herrera jogou com Luisinho no Huesca em 2019 e o jogador português destaca algumas das características do médio, nomeadamente, a capacidade de chegar com frequência a zonas de finalização.

"O Yangel chegou ao Huesca no mercado de inverno (época 18/19) e mostrou ser um bom jogador. É um médio centro que tem muito golo, muita chegada a zonas de finalização, bastante intenso e que recupera muitas bolas para a sua equipa. É rápido, não pára de correr o jogo todo e pode ser uma mais-valia para o Sporting", diz.

Yangel Herrera fez, esta época, oito golos em 46 jogos, cinco deles na Liga Europa. A presença garantida do Sporting na Liga dos Campeões é, segundo o jornal "A Bola", uma das chaves para a possível contratação de Yangel Herrera para engrossar as fileiras de Alvalade e reforçar o meio-campo dos campeões nacionais, na próxima temporada.

Herrera tem 23 anos de idade. Formou-se no Monagas, de Maturin, na Venezuela e passou pelo Atlético (do mesmo país) antes de, em 2017, rumar ao New York City FC, para disputar a MLS. Um ano depois estava no Manchester City.