"Tudo tem o seu 'timing'". Renovação pelo Sporting não preocupa Palhinha

João Palhinha é um nome que atrai o mercado e o Sporting poderá avançar para a melhoria de contrato do médio que tem acordo com o clube até 2025, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Essa não é, no entanto, uma preocupação do jogador, neste momento. Convocado por Fernando Santos para o Euro 2020, Palhinha responde à curiosidade sobre o seu futuro com a ideia de que "tudo tem o seu 'timing".

"Estou focado no desempenho na seleção e pouco preocupado com o meu futuro. Neste momento estou focado em jogar futebol e ajudar o meu país da melhor maneira. [Renovação pelo Sporting?]Tudo tem o seu 'timing'", sublinha.