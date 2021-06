Sporting recorre de jogo de interdição para o Tribunal Arbitral do Desporto

O Sporting anunciou, em comunicado, que vai recorrer do castigo de um jogo de interdição para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O clube foi punido na sequência da queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores, sobre a falta habilitações de Rúben Amorim. Os leões foram punidos de acordo com o artigo 82.º do Regulamento de Competições da Liga de clubes, que define a habilitação dos treinadores, e pela prática de infração disciplinar no artigo 118.º do Regulamento Disciplinar (Inobservância qualificada de outros deveres).

"O Sporting vem manifestar publicamente a sua frontal discordância com a sanção de interdição do recinto desportivo por um jogo e de multa e informa que, no momento próprio, interporá recurso desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto", pode ler-se.

Os leões saúdam ainda o facto do Conselho de Disciplina ter absolvido o Sporting e Rúben Amorim das acusações de falsas declarações e de fraude na celebração dos contratos, "em virtude de prescrição do procedimento disciplinar".

"O Sporting congratula-se com o arquivamento do processo no que diz respeito às acusações de Falsas declarações e Fraude e de Fraude na celebração dos contratos, que sempre considerou não terem existido. Apesar do arquivamento dos autos em virtude da prescrição do procedimento, o Sporting continua a defender que Rúben Amorim não violou qualquer norma regulamentar e, nessa medida, lamenta que o mesmo não tenha tido oportunidade de cabalmente demonstrar a sua inocência em virtude da prescrição do procedimento", termina.