Impacto da Covid-19 e investimento em Paulinho condicionam contas do Sporting

A SAD do Sporting apresentou um prejuízo de 23,5 milhões de euros no último trimestre da época 2020/21. No relatório enviado à Comissão do Mercados dos Valores Mobiliários (CMVM), os leões justificam o resultado negativo com os impactos da pandemia de Covid-19.

A contratação de mercado de transferências a nivel mundial resultou, informa o Sporting, "numa quebra do volume de vendas dos jogadores de 66 milhões de euros". Por outro lado, o clube regista uma quebra nas receitas operacionais, excluindo transações de jogadores, de 15 milhões de euros no trimestre, num total de 20 milhões.

"Num ano normal, sem o efeito da pandemia, os resultados agora apresentados seriam positivos, não se verificando a forte contracção no mercado de transferências e a quebra significativa dos resultados operacionais sem transacções de jogadores", argumenta a SAD, que assinala uma redução do volume de negócios na ordem dos 52%.

Regista-se, ainda, um aumento do passivo da sociedade, em cerca de quatro milhões de euros, que o Sporting atribui à aquisição de Paulinho, ao Sporting, de Braga, por 16 milhões de euros.

Do ponto de vista desportivo a época foi positiva, com o clube a conquistar o título de campeão nacional, 19 anos depois, e a vencer também a Taça da Liga. A SAD destaca a "consolidação da visão estratégica, com modelo assente na formação, com 11 jogadores provenientes da Academia na equipa principal e a redução dos gastos operacionais em 15,4 milhões de euros (19%), dos quais 3,3 milhões de euros são redução em gastos com pessoal (menos 7%), resultantes numa redução do déficit operacional excluindo transacções de jogadores em 2%".