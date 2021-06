​Sofrimento desnecessário

Na quinta-feira, às cinco horas da tarde, em Ljubliana, capital da Eslovénia, Portugal vai defrontar a Espanha que ontem afastou a Croácia da competição vencendo por 2-1, tal como nós, também após prolongamento.



O jogo de ontem deixou à vista a superioridade portuguesa, frente a uma equipa italiana que, apesar de derrotada, se bateu intensamente e chegou mesmo a criar muitas dificuldades aos jogadores lusos, sobretudo quando conseguiram chegar ao empate a três golos, que viria a determinar o prolongamento.

As debilidades defensivas, bem visíveis no nosso selecionado, terão forçosamente de ter um tratamento e atenção especiais para o desafio que se segue, e no qual as dificuldades subirão certamente de tom. Para além disso, ficou igualmente a ideia de que alguns dos nossos jogadores terão que se preocupar mais com o coletivo, em detrimento do individual que ficou bem à vista em muitos deles.

Rui Jorge, o selecionador que tem acumulado sucessos, vai provavelmente introduzir alterações no onze que vai apresentar frente aos nossos vizinhos espanhóis, tanto mais que dispõe de recursos que lhe permitem melhorar o rendimento da equipa, sobretudo no sector defensivo.

Esperemos, pois, por quinta-feira para ver até onde pode chegar a esta jovem seleção, a qual já nos proporcionou um bom punhado de conquistas.