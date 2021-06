Rodrigues dos Santos convicto de que CDS vai manter câmaras que lidera

O presidente do CDS-PP traçou como objetivo para as eleições autárquicas ter um "resultado melhor" do que o alcançado em 2017 e disse ter "a certeza" de que o partido vai manter as câmaras que lidera.

"E eu estou certo que nas eleições autárquicas de 2021 vamos ter mais autarcas e vamos ter um melhor resultado eleitoral do que tivemos no ano de 2017", disse Francisco Rodrigues dos Santos na abertura do Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre congressos, que está reunido por videoconferência, esta terça-feira.

Na intervenção que fez a partir da sede nacional, em Lisboa, perante os jornalistas, o líder democrata-cristão disse também estar "absolutamente convicto" de que o CDS vai "manter as seis câmaras" que lidera.

"Eu atrevo-me a dizer que tenho a certeza que vamos manter as seis câmaras do CDS, para que não haja dúvidas relativas a esse assunto", sublinhou.

O CDS-PP lidera atualmente as câmaras municipais de Velas, Ponte de Lima, Albergaria-a-Velha, Vale de Cambra, Santana e Oliveira do Bairro.