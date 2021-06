PSD vai apresentar diploma para proteger os agredidos em casos de "bullying" entre alunos

O PSD vai entregar no parlamento um projeto de lei para proteger os jovens vítimas de agressão ou assédio em contexto escolar, anunciou o líder do partido, Rui Rio, que defendeu mais visibilidade ao problema.

“Estamos a colher essa informação para que dentro de algum tempo, uma ou duas semanas, apresentar na Assembleia da República um projeto-lei que ajude a resolver estas situações. Entre jovens, precisa de proteção o agressor e o agredido, mas não vamos inverter as prioridades. Em primeiro lugar, precisa de proteção o agredido e é isso que temos de consubstanciar na lei”, disse.

O líder do PSD reuniu-se hoje com o pai do jovem que foi atropelado na quinta-feira quando estava a ser vítima de ‘bullying’ dos colegas e com a diretora do agrupamento escolar, na Escola Básica Dr. António Augusto Louro.

“O pai queixa-se da incapacidade da lei. Faz uma queixa na Polícia, no Ministério Público e junto da Escola e acha que as coisas andam devagar demais, não andam ou a dada altura parece que querem proteger mais o agressor do que quem foi agredido”, vincou.

Rui Rio considera que o Governo pouco tem feito sobre uma matéria que merece ter mais atenção por parte das entidades competentes.