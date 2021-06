Ministério da Agricultura avalia prejuízos causados pelo granizo em Vila Real

A Direção Regional de Agricultura do Norte já está no terreno a avaliar os prejuízos causados pelo granizo que se abateu sobre várias freguesias do concelho de Vila Real.

“Já conseguimos perceber que temos ali talvez à volta de três hectares de vinha com prejuízo”, disse aos jornalistas a diretora regional de Agricultura do Norte, Carla Alves.

De acordo com a responsável, só após o levantamento dos prejuízos, o Ministério da Agricultura avaliará as medidas a adotar.

“Em primeiro lugar, temos que avaliar esses prejuízos e perceber também se os senhores produtores têm ou não seguro de colheitas”, explica Carla Alves, acrescentando que também é muito importante perceber se os viticultores “têm ou não projetos aprovados através do ministério da Agricultura”.

A diretora Regional de Agricultura do Norte salienta ainda o apoio técnico que é “essencial dar nesta altura”.

“Dizer o que devem fazer após um problema desta natureza e que, por norma, tem a ver com a colocação de um produto à base de cálcio, cicatrizante, para que as videiras cicatrizem o quanto antes”, explica.