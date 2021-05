Liga dos Campeões. Ocupação hoteleira no Porto e Norte superou os 75%

O vice-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal adiantou esta segunda-feira que a final da Liga dos Campeões de futebol, no Porto, permitiu uma ocupação hoteleira superior a 75%.

“Pelo que avaliámos com todos os agentes correu bem, tivemos mais de 75% de ocupação e com uma promoção internacional que só reforça e reflete a nossa capacidade hoteleira”, referiu Inácio Ribeiro, numa conferência de imprensa que juntou esta segunda-feira, no Porto, a DGS, câmara, PSP e associação de comerciantes.

Depois de um ano “tremendo e terrível”, o dirigente sublinhou que um evento como a final da Liga dos Campeões trouxe para os empresários do setor do turismo um “valor que em circunstâncias normais não se conseguia”.

Também o presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Joel Azevedo, fez um balanço positivo deste evento desportivo.

“O comércio do Porto espera que muitos mais eventos ocorram na cidade e que se sinta, paulatinamente, este desconfinamento porque é os que estamos todos a precisar”, disse.

Para Joel Azevedo, a região deu um “belo exemplo” do que é fazer um evento desta dimensão e controlar as massas.

“Ouvi grande parte dos comerciantes e os que estiveram mais próximos dos adeptos expressaram de forma muito positiva a vinda dos turistas ingleses”, frisou.