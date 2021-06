Covid-19. Praticamente um em cinco portugueses completou a vacinação

Como seria de esperar, as faixas etárias mais velhas são as mais imunizadas contra a doença. 91% da faixa etária dos 80 ou mais anos está completamente imunizada e 96% foi vacinada com uma dose. Entre os 65 e os 79 anos, o número de primeiras doses é de 93% e o de vacinação completa é de 42%. - ou seja, nesta faixa etária, mais de 1,5 milhões de pessoas foram vacinadas com uma dose e 674 mil estão completamente vacinadas. A última faixa etária a poder marcar o auto-agendamento da vacina contra a covid-19 foi a dos 50 anos e o relatório mostra um avanço na vacinação desses adultos: cerca de 52% (1,1 milhões de pessoas) já foi vacinado com uma dose e 18% (382 mil) com duas doses.

No mapa nacional, o maior número de vacinações no espaço de uma semana foi atingido no Norte, onde quase 200 mil pessoas foram vacinadas. É também no Norte onde o maior número total de pessoas foi vacinado: 1.956.625 pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose.