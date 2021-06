Covid-19: Concessionários da Costa de Caparica temem verão igual ao do ano passado

Veja também:

Os concessionários da Costa de Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, esperam uma época balnear igual à do ano passado, devido à pandemia da covid-19, apesar de um aumento na afluência de turistas às praias.

A época balnear começou esta terça-feira no concelho de Almada, estando em vigor as normas definidas pelo Governo para o acesso e ocupação das praias, bem como a aplicação de coimas para quem não as respeitar, entre 50 a 100 euros, para pessoas singulares, e de 500 a 1.000 euros, no caso de pessoas coletivas.

"Como é óbvio, todos temos de cumprir e fazer cumprir com as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) porque temos de ultrapassar esta fase, mas apesar de ser um otimista por natureza, acho que este ano será igual ao anterior", explicou, em declarações à Lusa, o presidente da Associação de Apoios de Praia da Frente Urbana da Costa da Caparica (AAPFUCC), Acácio Bernardo.

Entre as regras estabelecidas, e cujo incumprimento está sujeito a coimas, está o uso de máscara nos acessos à praia e na utilização dos apoios, restaurantes ou instalações sanitárias, a prática de desportos não individuais, o incumprimento do distanciamento social entre pessoas e grupos, nomeadamente no areal, e o incumprimento das regras para circular nos acessos, passadeiras e paredões.