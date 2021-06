Covid-19. Cerca de 63 mil jovens entre os 16 e 24 anos já foram vacinados em Portugal

De acordo com o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 3.757.395 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 37% da população, e 1.979.425 têm a vacinação completa (19%).

Segundo a DGS, a vacinação por faixas etárias decrescentes, até aos 16 anos, e de pessoas com 16 ou mais anos, aplica-se a quem tenham doenças com risco acrescido de covid-19 grave ou morte, como a diabetes, obesidade grave, doença oncológica ativa, transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais.

Os dados indicam também que já estão vacinados com a primeira dose 38.276 jovens entre os 18 e os 24 anos com a primeira dose e 23.158 (3%) com as duas doses da vacina contra a covid-19.

Segundo os dados do relatório semanal da vacinação da DGS, foram vacinados 1.099 jovens entre os 16 e os 17 anos com a primeira dose e 323 têm a vacinação completa.

Cerca de 63 mil jovens com idades entre os 16 e os 24 anos já foram vacinados contra a covid-19 em Portugal, onde 19% da população já está imunizada com as duas doses, revelam dados da DGS hoje divulgados.

Os dados precisam que na última semana foram vacinadas mais 227.971 pessoas com a primeira dose e 323.680 com a segunda, totalizando 551.651.

Por regiões, os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 1.956.625 doses, mais 199.193 face à semana anterior, seguido da região de Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas 1.903.645 doses, mais 196.683.

O Centro é a terceira região do país onde mais pessoas receberam a vacina, totalizando 1.064.328, mais 79.882 comparativamente à semana passada, seguindo-se o Alentejo com 318.341, mais 25.486, o Algarve, com 225.458, mais 26.196.

No arquipélago da Madeira já foram administradas 144.578 doses de vacina, mais 12.406 do que na semana anterior, e os Açores 119.601, mais 11.503, segundo o relatório semanal da vacinação.

Relativamente à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na percentagem de pessoas que já receberam uma dose da vacina (43%), enquanto o Centro apresenta 41%.

A Madeira surge na terceira posição 37% da população com uma dose tomada, seguindo-se o Norte com 36%, Lisboa e Vale do Tejo com 35%, os Açores com 34% e o Algarve com 32%.

Desde que se iniciou a vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 6.254.220 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas regiões autónomas 5.644.760 doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.551.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.025 pessoas dos 849.538 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.