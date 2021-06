Confirmado acordo em Odemira. Governo deixa cair requisição civil ao ZMar

É oficial. o Governo deixou cair a requisição civil ao empreendimento turístico ZMar após ter chegado a acordo com a massa insolvente do alojamento. O protocolo vai disponibilizar “34 unidades para situações decorrentes da situação sanitária no município de Odemira”, pode ler-se num comunicado conjunto dos ministérios da Economia e da Administração Interna.

“Com a assinatura do protocolo, entre o Instituto do Turismo de Portugal e a Massa Insolvente da Multiparques a Céu Aberto – Campismo e Caravanismo em Parques, S. A., é estipulado o pagamento de 100€/dia pela cedência temporária de cada uma das unidades até 30 de junho com possibilidade de ser prolongado”, detalha a nota.