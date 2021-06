Espanha pondera o fim do uso de máscara no exterior este verão

Veja também:

O Ministério da Saúde espanhol admitiu ser possível relaxar na utilização de máscaras ao ar livre, em meados ou finais de junho, “e muito provavelmente” no início de julho.

De acordo com o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Saúde de Emergências, Fernando Simon, citado pela agência Reuters, “a data específica deve ser avaliada com outros parâmetros”.

As máscaras são obrigatórias em locais fechados e abertos em praticamente toda a Espanha, independentemente do distanciamento social, desde o verão passado.

Como os números de casos diários e a taxa nacional de infeção estão a recuar há meses, e quase 40% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina, as autoridades estão a considerar rever as regras.

O epidemiologista Fernando Simon admite o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em espaços ao ar livre, mas também para grupos que estão totalmente vacinados, como espaços de residência coletivos.

Madrid e a região espanhola central de Castilla la Mancha também já disseram que estão a avaliar o afrouxamento das regras de uso de máscaras ao ar livre.

“Estamos firmemente determinados a abolir a obrigação de usar máscaras faciais em espaços abertos, antes do aniversário (da regra) em julho”, afirmou o líder regional de Castilla la Mancha, Emiliano Garcia-Page, citado pela Reuters.

Também a líder da capital de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmou que o seu Governo está a ponderar uma medida semelhante. “Faremos seja lá o que for que o departamento regional de saúde decidir, mas está a ser ponderado, ao menos, em espaços abertos”, afirmou aos jornalistas.

Já Fernando Simon defende que a decisão deve ser tomada a nível nacional, sublinhando que o Governo está a estudar descartar a obrigatoriedade de máscaras entre grupos totalmente vacinados, como moradores de casas de repouso, já nas próximas semanas.