Covid-19. Turquemenistão assegura que não registou casos desde início da pandemia

O Presidente do Turquemenistão assegurou numa entrevista a um ‘media’ internacional que aquele Estado da Ásia Central, um dos países mais fechados do mundo, não registou qualquer caso da doença covid-19 desde o início da pandemia.

“Graças ao trabalho que fizemos", o Turquemenistão "ainda não descobriu nenhum caso desta doença", disse Gurbanguly Berdymukhamedov, no poder nesta antiga república soviética desde 2006, numa rara entrevista a um canal de televisão internacional.

O Turquemenistão, a par com a Coreia do Norte e com alguns arquipélagos isolados no Pacífico, é um dos poucos países e territórios no mundo que afirma não ter tido casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2) desde o início da crise pandémica.

Mesmo assim, o país, que faz fronteira com o Cazaquistão, Usbequistão, Afeganistão e Irão, só começou a aliviar as medidas restritivas aplicadas no âmbito da pandemia em abril passado, com a reabertura de restaurantes e mesquitas.

A circulação ferroviária também voltou a funcionar, mas as viagens aéreas continuam suspensas.

Em declarações ao canal de televisão Mir, com sede em Moscovo, Gurbanguly Berdymukhamedov indicou que o Turquemenistão dispõe de duas vacinas contra a doença covid-19 desenvolvidas na Rússia, a Sputnik V e a EpiVacCorona.

A garantia do Presidente do Turquemenistão de que o país não registou qualquer infeção é encarada com desconfiança por parte de observadores e de ‘media’ turcomenos que trabalham a partir do estrangeiro.