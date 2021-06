Novo diretor desportivo do Santa Clara chega do Manchester United

João Ferreira é o novo diretor desportivo do Santa Clara. O clube açoriano anunciou, esta terça-feira, a contratação do antigo olheiro do Manchester City. João Ferreira, de 36 anos, sucede a Diogo Boa Alma, que pediu a demissão no final da temporada, após seis épocas em Ponta Delgada.

O novo diretor desportivo do Santa Clara diz, em declarações publicadas no site dos açorianos, estar "bastante entusiasmado com o projeto".

João ferreira foi olheiro para a primeira equipa do Manchester United nos últimos cinco anos. Também exerceu funções de observação no Orlando City, dos Estados Unidos, e foi também adjunto da seleção do Gabão. Como treinador teve ainda experiências no Sporting, no Belenenses e no Casa Pia.