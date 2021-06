Liga acredita que próxima época vai arrancar com público

A diretora-executiva da Liga de Clubes, Helena Pires, acredita que está na hora do público regressar aos estádios portugueses e não pensa num cenário de arranque da próxima temporada, em agosto, sem público nas bancadas.

"Fizemos sete testes pilotos e ficou mais do que demonstrada a capacidade do futebol profissional para organizar. Aliás tivemos no passado domingo a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, onde ficou mais do que provado que dentro dos estádios, que é o nosso âmbito, estamos preparados para receber competições. Não acreditamos e não queremos acreditar que vamos começar a próxima época desportiva sem público", afirmou.

A dirigente recorda que só esta época foram processados mais de "72 500 testes e toda a gente que entrava em zona restrita foi completamente controlada”. “Evitamos os contactos, estivemos sempre em bolha. Toda a gente esteve em bolha e entraram com resultados negativos”, destaca.