Braga anuncia Acácio Valentim como novo diretor de operações

O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Acácio Valentim para o cargo de diretor de operações do clube. O antigo "team manager" do FC Porto sucede a Rui Casaca, que nos últimos anos desempenhou essas funções, sob o cargo de diretor executivo.

Acácio está de volta ao futebol português, depois de três anos nos chineses do Shanghai SIPG e de um ano sabático. Antigo assessor de imprensa do FC Porto, o dirigente, de 45 anos, foi "team manager" dos dragões durante dois anos, ainda com Antero Henrique como diretor-geral.

Esteve com Villas-Boas e Vítor Pereira na China, regressa agora a Portugal para coordenador técnico do Sporting de Braga.