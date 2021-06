Rúben Dias também nomeado para melhor jovem jogador da Premier League

Rúben Dias, defesa-central do Manchester City, está nomeado para o prémio de melhor jovem jogador da Premier League, nomeação que junta à de melhor jogador da temporada.

O internacional português de 24 anos disputa o galardão com Calvert-Lewin, do Everton, Phil Foden, do Manchester City, Illan Meslier, do Leeds, Mason Mount, do Chelsea, Marcus Rashford, do Manchester United, Declan Rice, do West Ham, e ainda Bukayo Saka, do Arsenal.

Na sua temporada de estreia em Inglaterra, Rúben Dias, campeão pelo Manchester City, já foi escolhido como o melhor da temporada pela associação dos jornalistas de futebol, a Football Writers Association.

Rúben Dias apontou um golo em 50 jogos disputados pelos "citizens" esta época e foi peça essencial na melhor defesa do campeonato, com 32 golos sofridos.