Real Madrid anuncia Ancelotti como novo treinador

O Real Madrid anunciou, em comunicado, a contratação do treinador Carlo Ancelotti, que assina contrato pelas próximas três temporadas.

O treinador italiano de 61 anos volta aos "merengues", que treinou entre 2013 e 2015 e conquistou uma Copa do Rei e uma Liga dos Campeões.

Desde então, Ancelotti passou pelo Bayern de Munique, Nápoles e Everton, que orientou até à última temporada e que deixa para regressar ao Real Madrid.

O Everton anunciou a saída do técnico, que tinha mais três anos de contrato. "Quero agradecer a todos na direção, aos jogadores e aos adeptos pelo apoio que sempre me deram. Tenho muito respeito por todos no Everton e espero que continuem a alcançar os seus objetivos. Surgiu uma oportunidade inesperada que acredito que é o melhor para mim", diz o treinador, citado no site do Everton.

Ancelotti sucede a Zidane, que orientou o Real Madrid durante sete temporadas, tendo conquistado dois campeonatos e três Ligas dos Campeões.