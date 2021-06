Gerson vai trocar o Flamengo pelo Lyon

Gerson está prestes a trocar o Flamengo pelo Lyon, num negócio de 25 milhões de euros. De acordo com o "globoesporte", o acordo pelo médio brasileiro está fechado e a trasnferência será anunciada em breve.

A confirmar-se será o regresso de Gerson ao futebol europeu, depois de ter passado pelo futebol italiano, onde representou Roma e Fiorentina.

O jogador, de 24 anos, formou-se no Fluminense, mas quando voltou ao Brasil foi representar o Flamengo, onde foi treinado por Jorge Jesus. Com contrato até 2023, Gerson renderá, de acordo com a imprensa brasileira, cerca de 25 milhões de euros aos cariocas.

Esta temporada, o médio, bicampeão brasileiro, tem 12 jogos pelo Flamengo e um golo marcado.