Euro 2020. Southgate corta sete e anuncia convocatória final da Inglaterra

Gareth Southgate, selecionador nacional inglês, anunciou a convocatória final para o Euro 2020, depois de ter inicialmente convocado 33 jogadores.

Mason Greenwood já tinha sido um dos jogadores anunciados, por lesão, e juntam-se Lingard, Ward-Prowse, Ollie Watkins, Ramsdale, Godfrey e Ben White.

A convocatória final integra quatro laterais-direitos, com Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kieran Trippier e Kyle Walker. A Inglaterra disputa a fase final do Euro 2020 com a Escócia, República Checa e Croácia.

Os convocados

Guarda-redes: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton).

Defesas : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City).

Médios: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham).

Avançados: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).