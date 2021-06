Eric Garcia está de volta ao Barcelona

O Barcelona confirmou, esta terça-feira, a contratação, a custo zero, de Eric Garcia. Trata-se do regresso do central à Catalunha, depois de aos 17 anos ter emigrado para Inglaterra, para representar o Manchester City.

O central, de 20 anos, assina por cinco anos, até junho de 2026 e fica com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Eric Garcia esteve em La Masia, entre os nove e os 16 anos, e na altura rendeu cerca de dois milhões de euros ao Barça. O jogador estreou-se pela equipa principal do City com 18 anos. Na temporada 2019/20 fez 20 jogos, mas esta época foi utilizado em apenas 12 partidas.

A concorrência de nomes como Rúben Dias, John Stones e Laporte limitaram as suas oportunidades. Em fim de contrato com o City, Eric Garcia é o segundo reforço que o Barcelona garante, a custo zero, proveniente do Manchester City, depois de ter confirmado a contratação de Kun Aguero.