Continuar em Espanha é objetivo de Luisinho

Luisinho, defesa português de 36 anos, termina o contrato com o Huesca mas não ainda não pensa no final da carreira. Em declarações à Renascença , o defesa, que está há oito época em Espanha, revela que o seu desejo passa por continuar no país vizinho.

Luisinho, que chegou a jogar no Benfica em 2012/13, está em Espanha há oito anos, tendo alinhado no Deportivo e no Huesca. O defesa-esquerdo iniciou a carreira no Vila Real. foi contratado pelo Braga, mas apenas jogou pela equipa B. Esteve ainda no Moreirense, no Rio Ave, no Aves e no Paços de Ferreira.

Foi campeão da II Liga espanhola em 2020, pelo Huesca, clube que representa há três temporadas. Esta época fez sete jogos. O Huesca foi 18.º na primeira liga e foi despromovido ao segundo escalão.