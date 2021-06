Cillessen falha Euro 2020 devido à Covid-19

Jasper Cillessen vai falhar o Euro 2020 pela seleção holandesa, depois de ter testado positivo à Covid-19, confirmou a federação holandesa.

O caso positivo do guarda-redes já tinha sido anunciado há uns dias e é mais um caso do surto no plantel do Valência, do qual os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes também se infetaram.

O selecionador Frank de Boer optou por abdicar de Cillessen, que não vai ao Euro, e escolheu Marco Bizot para os 26 que vão disputar a fase final do Euro.