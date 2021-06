O Al Hilal, da Arábida Saudita, anunciou a contratação do treinador português Leonardo Jardim.

O técnico madeirense de 46 anos estava fora do ativo desde que deixou o comando técnico do Mónaco, na época 2019/20. Leonardo Jardim orientou a equipa do principado desde 2014, tendo vencido um campeonato.

Antes, Jardim orientou o Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiacos e Sporting.