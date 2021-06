Palhinha pronto para jogar a central pela seleção

João Palhinha está pronto para jogar no centro da defesa, caso Fernando Santos pense em adaptá-lo à posição. O selecionador convocou apenas três centrais - Pepe, Rúben Dias e José Fonte - e conta com Palhinha e Danilo como soluções para uma necessidade extraordinária.

O treinador tem testado as suas alternativas e Palhinha, além de estar a apreciar a absorção de novos conhecimentos, diz estar preparado para assumir uma função a que não está acostumado:

"Eu e o Danilo somo médios defensivos e podemos fazer, perfetamente, essa posção mais recuada [central]. Exige comportamentos diferentes, mas acrescenta-nos muito, porque aprendemos outras rotinas. Estou preparado para jogar na posição em que o treinador decidir", refere o jogador do Sporting, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Palhinha foi um jogador influente na época do Sporting, titular indiscutível na equipa de Rúben Amorim, e a regularidade que teve pode, admite, funcionar a seu favor, no momento de Fernando Santos escolher quem entra no 11. O médio, no entanto, tem consciência de que há outros valores que vão pesar na decisão do selecionador, em que está atrás da concorrência direta.

"Fiz uma época regular, fiz muitos jogos, mas o selecionador também tem um maior conhecimento dos outros jogadores da seleção. Danilo, Rúben Neves e William são jogadores muito habituados a estar neste espaço", observa.

Com três jogos pela seleção nacional, Palhinha, de 25 anos, pode estrear-se numa fase final de uma grande competição de seleções e o jogador não esconde que sonha todos os dias com esse momento. A sua primeira oportunidade poderá ser a 15 de junho, data do primeiro jogo da seleção nacional, frente à Hungria.

O Campeonato da Europa arranca a 11 de junho e termina no dia 11 de julho.