Moutinho falha novo treino da seleção nacional

João Moutinho não se apresentou no relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, para o treino da seleção nacional, esta terça-feira. É a segunda sessão de trabalho que o médio, de 34 anos, falha, devido a fadiga muscular.

O médio do Manchester United é esperado esta quarta-feira e poderá ser utilizado no amigável com a Espanha, na sexta. Os três jogadores do Manchester City não estarão disponíveis para essa partida. Tiveram direito a uma semana de férias, depois de terem disputado a final da Liga dos Campeões, e têm integração na seleção marcada para sábado.

Gonçalo Guedes continua em isolamento, a recuperar da infeção por Covid-19, e é esperado assim que tiveram autorização clínica para viajar.

A seleção disputa o primeiro de dois amigáveis de preparação para o Euro 2020 na próxima sexta-feira, em Madrid, com a Espanha. Esta quarta-feira há novo treino, às 10h30, na Cidade do Futebol.