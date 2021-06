Fernando Santos confirma que Gonçalo Guedes vai ao Euro 2020

Gonçalo Guedes vai reintegrar o grupo da seleção nacional assim que seja considerado curado da infeção por Covid-19, confirmou Fernando Santos à TVI.

O selecionador anunciou que o avançado do Valência vai integrar a lista final para o Euro 2020 e não vai escolher outro jogador.

O internacional português falhou a concentração da seleção devido à infeção pelo novo coronavírus e deverá regressar assim que testar negativo à Covid-19.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro 2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, a 4 de junho, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.