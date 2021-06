David Carreira une língua portuguesa e cria tema oficial da seleção para o Euro 2020

David Carreira é o autor da música oficial da seleção nacional para a fase final do Euro 2020 intitulada de "vamos com tudo".

O tema junta a comunidade lusófona com artistas brasileiros e angolanos, Giulia Be, Ludmilla e Preto Show.

"Vamos com tudo" vai ser oficialmente lançado no próximo dia 4 de junho. O objetivo é unir todas as comunidades lusófonas em torno de um só objetivo: apoiar Portugal.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro 2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, a 4 de junho, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.