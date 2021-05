Famalicão dedica semana ao teatro para a idade dos “porquês”

“Porquê? – Teatro para a Infância e Juventude” vai andar de palco em palco, de plateia em plateia, em diferentes coordenadas geográficas do concelho de Famalicão. A iniciativa da Fértil Cultural arranca no dia 1 de junho e vai prolongar-se até ao dia 6.

“Trata-se de uma semana de programação dirigida aos mais novos. Em boa verdade, o “Porquê” (nome abreviado da iniciativa) é mais um espaço de divulgação, educação, fruição e reflexão do que um festival em si mesmo”, explica a organização em comunicado.

A semana de teatro é dirigida sobretudo às faixas etárias que se situam nas cronologias da denominada fase de crescimento, sem excluir ‘as crianças crescidas’, ou seja, os adultos, e vai percorrer as freguesias de Louro, Ribeirão, Gondifelos e Cavalões.

A iniciativa arranca no dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, com o espetáculo “Pequenas Fábulas de La Fontaine”, da companhia Lua Cheia, em cena no Salão Paroquial do Louro e direcionado para o público escolar.

No dia 2 de junho, e também para as escolas, o Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta “O Meu Avô Sabe Voar”, no Salão Paroquial de Ribeirão.

Para as famílias propõe-se “QUBIM”, no dia 3 de junho, na Casa da Pedreira, em Gondifelos.

No dia 4 de junho, o Salão Paroquial de Cavalões recebe, a peça “O Segredo do Rio – Conto”, apresentada pela companhia Chão de Oliva, dedicada ao público escolar.

Já no dia 5 será vez de “Isto Aconteceu de Repente. Distorção”, da RedCloud Teatro de Marionetas, destinada ao público geral.

Para além das seis propostas teatrais para o dia 4 de junho, às 18h00, está também agendada a conversa “Porquê o teatro para infância e juventude?”, dedicada ao tema “A inclusão social nos processos de criação e programação cultural”.

O momento decorrerá na Casa da Pedreira, em Gondifelos, contará Maria Vlachou (Acesso Cultura), Madalena Wallenstein (Centro Cultural de Belém / Fábrica das Artes) e Flávio Hamilton (Companhia de Teatro Art’Imagem) como convidados e será transmitida via streaming nas redes sociais da Associação Fértil Cultural.

A organização espera que a proposta desta conversa informal vá “ao encontro das expectativas do público em geral, mas também de criadores, programadores, atores, professores, educadores, animadores culturais e estudantes de arte”.