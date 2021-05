“De pernas para o ar” e só em português. Regressa a Évora a Bienal Internacional de Marionetas

Pela primeira vez desde a sua estreia, em 1987, a BIME - Bienal Internacional de Marionetas de Évora é dedicada exclusivamente à marioneta portuguesa, entre 1 e 6 de junho.

Aos Bonecos de Santo Aleixo, tradicionais anfitriões do evento, juntam-se marionetas de 22 companhias de norte a sul do país, para protagonizar as quase oito dezenas de sessões agendadas para esta edição.

“Esta é uma bienal “de pernas para o ar”, porque também o mundo está assim”, refere José Russo, diretor do Centro Dramático de Évora (CENDREV), a entidade organizadora da BIME.

“Achámos que esta bienal podia ser a oportunidade para valorizarmos o universo português da marioneta”, explica o responsável, por isso, “começámos a palmilhar o país e fomos desafiando gente que trabalha nesta área”.

Por causa das restrições originadas pela pandemia, a cidade de Évora não vai poder apresentar aos habitantes e turistas, os habituais espetáculos de rua tão do agrado de todas as gerações. Ainda assim, há lugar a três sessões itinerantes que vão percorrer todos os dias as ruas da cidade-museu, com muita animação, mas sem as habituais paragens.

No total, a BIME 2021 vai ter 24 espetáculos e 78 sessões, distribuídos por 13 espaços de Évora, desde os antigos Armazéns da Palmeira, passando pela Igreja de São Vicente, até ao Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, sem esquecer o histórico Teatro Garcia de Resende que reabre as suas portas depois de profundas obras de remodelação.

“A BIME gera, habitualmente, uma envolvência da cidade com os bonecos, mas este ano terá de acontecer de outra maneira”, evidencia o diretor do CENDREV.

E para conseguir “tocar mais gente com o espírito da Bienal”, a organização colocou um desafio ao Museu da Marioneta, sediado em Lisboa: instalar as marionetas do seu espólio em montras do centro histórico de Évora, o que acontece pela primeira vez.