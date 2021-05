Vaticano. Papa preside à solenidade do Corpo de Deus na Basílica de São Pedro

O Papa Francisco vai presidir à missa da solenidade do Corpo de Deus no próximo domingo, dia 6 de junho, seguindo o calendário litúrgico na Itália, às 16h30, na Basílica de São Pedro.

O Departamento para as Celebrações Litúrgicas Pontifícia informou hoje que pode participar um número limitado de fiéis na missa presidida pelo Papa, na Basílica de São Pedro, numa nota publicada pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

A Eucaristia da solenidade do Corpo de Deus, no domingo dia 6 de junho, seguindo o calendário litúrgico na Itália, vai começar às 17h30, horário de Roma, e vai ser transmitida online pelo portal "Vatican News", com comentários em português.

A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, celebra-se no 60.° dia após a Páscoa, uma quinta-feira, ligando-se assim à Última Ceia; na Itália, contudo, por não ser feriado civil, celebra-se no domingo seguinte.

Esta festa litúrgica começou a ser celebrada há mais de sete séculos e meio, em 1246, na cidade de Liège, na atual Bélgica, tendo sido alargada à Igreja latina pelo Papa Urbano IV através da bula “Transiturus”, em 1264, dotando-a de missa e ofício próprios.

Na origem, a solenidade constituía uma resposta aos que colocavam em causa a presença real de Cristo na Eucaristia, tendo-se afirmado também como o coroamento de um movimento de devoção ao Santíssimo Sacramento; teria chegado a Portugal provavelmente nos finais do século XIII e tomou a denominação de festa de Corpo de Deus.

Só durante a Idade Média se regista, no Ocidente, um culto dirigido mais deliberadamente à presença eucarística, dando maior relevo à adoração; no século XII é introduzido um novo rito na celebração da Missa: a elevação da hóstia consagrada, no momento da consagração.

No século XIII, a adoração da hóstia desenvolve-se fora da Missa e aumenta a afluência popular à procissão do Santíssimo Sacramento.

A “comemoração mais célebre e solene do Sacramento memorial da Missa” (Urbano IV) recebeu várias denominações ao longo dos séculos.